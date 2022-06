PSG - Mercato : le club annonce deux signatures (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Ce sont deux nouveaux jeunes qui s’engagent au PSG. Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a officialisé les signatures des premiers contrats professionnels de deux de ses joueurs de 17 ans : Louis Mouquet, gardien de but et international U18 portugais, passé par le centre de formation du club, et de Nehemiah Fernandez-Veliz, défenseur central en U19 et international français en moins de 18 ans.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Louis Mouquet. ✍️



Le gardien de but est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2022

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Nehemiah Fernandez-Veliz. ✍️



Le défenseur est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur