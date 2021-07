PSG - Mercato : le club annonce une nouvelle signature (officiel)

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur central de 16 ans est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé au Centre de Formation en 2017, El Chadaille Bitshiabu évolue avec les équipes U17 et U19 du Club à partir de 2020 (33 matches). L’actuel international U17 français intègre ensuite le groupe professionnel parisien à plusieurs reprises. Le natif de Villeneuve Saint-Georges participe aux 5 rencontres amicales disputées par le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Le club félicite El Chadaille pour ce premier contrat professionnel et lui souhaite beaucoup de réussite sous le maillot Rouge et Bleu", peut-on lire sur le communiqué du club parisien.

✍️❤️💙



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’El Chadaille Bitshiabu.



Le défenseur central de 16 ans est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 29, 2021