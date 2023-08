PSG, Real Madrid - Mercato : le club de Benzema veut Marquinhos ou Varane

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur l'avenir de Marquinhos, auteur de deux dernières saisons décevantes avec le PSG et qui pourrait perdre son brassard de capitaine. Lié jusqu'en 2028 au club de la capitale, le Brésilien se sent bien à Paris, où il a le record de matches joués de Jean-Marc Pilorget (225) dans le viseur. Mais le quotidien régional explique que des offres se sont présentées à lui. Et l'une d'entre elle pourrait ne pas le laisser insensible.

Marquinhos reste très attaché à Paris

Le média brésilien UOL assure qu'Al-Ittihad cherche un défenseur central et aurait contacté les représentants de Marquinhos mais également de Raphaël Varane (Manchester United). Al-Ittihad, c'est le club de Karim Benzema et Ngolo Kanté. Un club avec des moyens très conséquents, donc. Marquinhos, qui a été très touché par le départ de son ami Neymar, se laissera-t-il tenté ? Pas sûr ! UOL rappelle que le défenseur est très attaché à Paris et que le PSG l'apprécie également beaucoup. Les négociations, si négociations il y a, ne seront donc pas simples pour Al-Ittihad.

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Al-Ittihad busca zagueiro de peso e tem Marquinhos na lista de alvos; Raphael Varane também é um nome equacionado https://t.co/kinMx0qA5y — Bruno Andrade (@brunoandrd) August 18, 2023

Podcast Men's Up Life