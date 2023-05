PSG - Mercato : le club prêt à de gros sacrifices pour voir Neymar partir ?

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Après six ans de services très contrastés, avec peu de magie, beaucoup de blessures et infiniment trop d'argent dépensé, le PSG a fini par se lasser de Neymar. Le club de la capitale serait enfin prêt à vendre sa star brésilienne, dont le comportement n'est pas du tout celui d'un leader de projet ambitieux. Et la bonne nouvelle, c'est que l'attaquant partage également cet avis, lui qui aurait plutôt mal vécu la descente des ultras devant son domicile la semaine dernière. Les deux parties sont d'accord pour une séparation mais le plus dur reste à faire : la finaliser.