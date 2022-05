PSG - Mercato : le club vend la mèche pour le départ de Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Cela ne semble plus faire l'ombre d'un doute, Kylian Mbappé devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre librement le Real Madrid. Et un indice lâché par le club de la capitale sur son site officiel va dans ce sens.

Le flocage de Mbappé n'est plus disponible au PSG !

En effet, le journaliste espagnol, José Padilla, a révélé que le flocage de Kylian Mbappé n'était plus disponible sur la boutique en ligne du PSG au contraire de tous ses partenaires. De quoi confirmer encore un peu plus que le natif de Bondy ne devrait plus porter le maillot parisien.

El PSG ha dejado de vender la camiseta de Kylian Mbappé. pic.twitter.com/wJfYkbmJsY — Jose Padilla (@JosePadi_) May 18, 2022

