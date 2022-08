PSG – Mercato : trois dossiers réglés cette semaine ?

Après plusieurs départs, le PG veut encore vendre plusieurs indésirables avant la fin du mercato estival. Alors que certains joueurs sont proches de trouver un accord pour quitter Paris, la tâche s'annonce plus difficile pour d'autres. Cependant, les dirigeants parisiens ne perdent pas espoir et comptent bien régler trois dossiers chaud lors de cette semaine.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le PSG pourrait vendre Thilo Kehrer, Keylor Navas et Mauro Icardi cette semaine. West Ham pousse le défenseur central et un accord est proche d’être trouvé entre les deux clubs. Pour Navas, le Napoli et le club de la capitale discutent de la manière dont va s’effectuer la transaction.

Malheureusement, la tâche s’annonce plus compliquée pour faire partir Mauro Icardi malgré un intérêt de Galatasaray.

Monza president Berlusconi confirms “top deal has collapsed”, as Icardi’s not accepting their bid.