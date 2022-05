PSG - Mercato : le coup bas de l’émir au Real Madrid pour Mbappé, sa vengeance sera terrible !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Les nouvelles ne sont pas au beau fixe au PSG au sujet de Kylian Mbappé. Dans leur édition du jour, Marca et As envoient le champion du monde dans les rangs du Real Madrid cet été. Le deuxième quotidien madrilène explique même que son annonce arrivera la semaine prochaine et qu’il sera le joueur le mieux payé du club de tous les temps.

Le Real Madrid aurait réussi son coup grâce à la position de Florentino Pérez, qui a toujours misé sur l’amour que porte le crack du PSG au club espagnol pour l’attirer dans ses filets. Pourtant, As avance que ce dernier a été soumis à une immense pression venue de l’émir du Qatar, qui a parlé à Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy pour lui demander de rester. Ce n’est pas tout.

Le PSG fait tout pour descendre le Real

« Le pessimisme au sujet de Mbappé est absolu au Qatar, a révélé Paco Buyo hier soir dans l’émission El Chiringuito. Le joueur a reçu une offre et une menace voilée du PSG il y a dix jours. On lui a dit que les équipes espagnoles pourraient être menacées d’exclusion de la Ligue des champions... »

L’ancien gardien du Real Madrid fait sans doute référence aux sanctions envisagées par l’UEFA après la tentative de création de Super League, dont le Barça et le Real étaient les pionniers. Par ailleurs, l’émir Al Thani n’a toujours rien reçu au sujet de la décision de Mbappé. « Nul doute qu’il cherchera à se venger », glisse Marca sur un ton tout de même préoccupant...

🚨"MBAPPÉ recibió una OFERTA y una AMENAZA VELADA del PSG hace 10 días:



👉'Ojo porque los equipos españoles se pueden quedar FUERA de CHAMPIONS'"👈



💥¡Información de @Francisco_Buyo en #ChiringuitoMbappé!💥 pic.twitter.com/GtXxZVjsuz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 16, 2022

Pour résumer Conscient que Kylian Mbappé a désormais de grandes chances de signer au Real Madrid, l’émir du Qatar aurait activé tous ses réseaux pour le retenir au PSG. Quitte à employer des moyens quelque peu sournois avec son grand rival.

