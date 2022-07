PSG - Mercato : le coup de grâce porté avec Scamacca ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le club de la capitale est en train de se faire distancer assez largement sur Gianluca Scamacca, une piste que Luis Campos suit de très près depuis son arrivée. West Ham est entré dans la course pour le buteur de Sassuolo et aurait posé sur la table une offre de 40 millions d'euros selon Sky Sports. Alors que les négociations sont au point mort avec le PSG, le jeune numéro 9 pourrait échapper aux Qataris, un sentiment qui ne colle pas avec leurs habitudes sur le mercato.

Paris ne veut plus surpayer

Les dirigeants parisiens l'ont déjà dit, la politique du Paris Saint-Germain a changé et le club ne surpayera plus ses joueurs comme dans le passé que ce soit au niveau des salaires ou des indemnités de transferts. Les Franciliens ont déjà recruté Hugo Ekitike au poste d'avant-centre, et devraient se résigner à surpasser les anglais. West Ham de son côté, lâche les chevaux après avoir dépensé 35 millions sur Nayef Aguerd et placé Martin Terrier dans son viseur alors que le prix du français devrait avoisiner les 40 millions d'euros. Les Hammers pourraient également fournir un chèque aux Girondins en enrôlant Hwang Ui Jo.