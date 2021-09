PSG - Mercato : le cousin de l’émir se paye la tête du Real Madrid avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

La grosse annonce est tombée hier soir : le Real Madrid s’est retiré des négociations pour un transfert de Kylian Mbappé cet été. Selon la presse espagnole, les Merengue auraient formulé une offre orale de 200 M€, que le PSG aurait refusée. Une information pas confirmée par le club des Qataris. Mais toujours est-il que le champion du monde devrait rester en France en 2021/22 et donc honorer sa dernière année de contrat avec Paris. Une possibilité qui ne séduit pas la presse espagnole. Celle-ci continue de croire à un possible revirement de situation dans les dernières heures du mercato.

Marca a ainsi mis en Une ce mardi une marguerite dont chaque pétale porte le logo du Real Madrid ou du PSG avec ce titre : « Dans l’attente de Mbappé, Camavinga ! ». Cela a bien fait rire le cousin de l’émir du Qatar, Khalifa Bin Hamad Al Thani, qui a répondu par une provocation : "La pression médiatique… Cela ne marche pas avec le club le plus riche de la planète". Très actif sur les réseaux sociaux, ce membre de la famille royale a annoncé hier soir que le PSG allait tenter en octobre de prolonger Mbappé. Il est aussi un grand fan du Real Madrid, même si ça ne se voit pas dans ses derniers tweets…

media pressure..

It doesn't work with the richest club on the planet..



reality pic.twitter.com/6wLUXf5ec7