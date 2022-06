PSG – Mercato : le départ d’Areola touche au but

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Le PSG est en négociations pour se séparer de l’un de ses gardiens de but. Prêté la saison passée à West Ham alors que le club parisien comptait dans ses rangs Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Alphonse Areola (29 ans) pourrait rester en Angleterre cet été. Selon le journaliste Fabrizio Romano, souvent bien renseigné sur le mercato, le PSG et le club londonien seraient proche de trouver un accord pour le transfert du Français.

Les négociations avanceraient dans le bon sens entre le club de la capitale et West Ham et un accord pourrait être trouvé pour un transfert de 12 M€. Parisien depuis son son adolescence, Areola devrait donc définitivement plier bagages pour la Premier League.

🚨 | Les négociations AVANCENT dans le bon sens pour une arrivée d’Alphonse Areola 🇫🇷 à West Ham. Un accord se rapproche. Le transfert pourrait coûter 12M€



Adrien Deschepper

Rédacteur