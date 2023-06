PSG - Mercato : le départ de Messi à Miami met Paris et la Ligue 1 à genoux

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Lionel Messi jouera à l’Inter Miami la saison prochaine et a quitté hier le PSG sans effusion de joie. Aussitôt après cette annonce, les réseaux sociaux de la franchise américaine se sont affolés. Le compte Twitter est passé de 1 million de followers à 2,6 en quelques heures. Au PSG, en revanche, cela a provoqué l’effet inverse : environ 2 millions d’internautes ont arrêté de suivre les différents comptes du club français ! Outre les réseaux sociaux, le PSG peut surtout s’inquiéter du manque à gagner suite au départ de la star argentine. D’après L’Équipe, Doha s’attend à connaître quelques déconvenues économiques, surtout pour les accords de sponsoring négociés avec la venue de Messi.

Mbappé seule tête d'affiche du PSG ?

Il y a également un risque pour les futures tournées internationales du club, avec le seul Kylian Mbappé comme tête d’affiche. Au niveau national, le départ de Messi pourrait aussi coûter cher. Alors que la LFP va lancer en septembre son appel d’offres pour les droits télé 2024-2028 et espère récolter aux alentours du milliard d’euros, voir Messi quitter le pays « n’est pas une bonne nouvelle. » Enfin, si les réseaux sociaux de la Ligue n’ont pas encore été impactés, les comptes Facebook et Twitter de la Ligue 1, qui ont fait un bond significatif entre juillet 2021 et juin 2023 (le premier est passé de 1,2 à 2 millions de suiveurs et le second de 500 000 à 1,1 million) devraient connaître une chute libre.

