PSG - Mercato : le départ de Neymar se précise, les détails ont fuité !

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Le PSG va connaitre une révolution cet été. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, malgré un recrutement XXL l’été dernier, les dirigeants du club de la capitale ne veulent plus jamais vivre de situations similaires dans le futur. Neymar, au club depuis 2017, pourrait faire les frais de ce grand changement et les premiers détails de son départ ont fuité.

TodoFichajes, le club de la capitale attend au moins 90 millions d’euros pour céder la star brésilienne. Si Neymar aimerait un retour au FC Barcelone, la situation financière du club rend le deal impossible. Seuls des clubs de Premier League peuvent payer une telle somme et un tel salaire. Le média annonce que Aston Villa et Newcastle sont prêts à tenter le coup et qu’Arsenal ou encore Manchester United pourraient se joindre à eux. Un prêt est également envisagé par les dirigeants parisiens.

Pour résumer Le PSG voudrait se débarrasser de Neymar lors du mercato estival. Les détails de son départ ont récemment fuité. Le club de la capitale attend 90 millions pour céder le brésilien, qui pourrait quitter le club sous forme de prêt.

Adam Duarte

Rédacteur