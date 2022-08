PSG - Mercato : le dernier bourreau du trio Messi - Neymar - Mbappé proche de signer à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si le PSG s’est pris les pieds dans le tapis hier soir au Parc des Princes, Axel Disasi y est pour beaucoup. Face à l’armada parisienne, le défenseur central de l’AS Monaco a livré une prestation de grande qualité, avec notamment une première période de très haute volée.

Les jaillissements de l’ancien stoppeur du Stade de Reims devant sa défense ont impressionné et ont coupé la relation entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’intérêt du PSG à son sujet au cours du mercato estival.

« Les discussions se sont intensifiées ce dimanche concernant Axel Disasi, affirme Saber Desfarges sur Twitter. Le PSG pourrait dégainer une offre dans les prochaines heures. Certains joueurs parisiens sont au fait de l’intérêt du club pour le défenseur monégasque. » « On est en période de mercato donc c’est normal qu’il y ait des rumeurs. Je me concentre avec l’AS Monaco. C’est pas fermé ? Ça se passe très bien », a souri Disasi hier soir après le match. Selon Foot Mercato, il serait en réalité ravi de signer au PSG dès cette saison et l'ASM ne s'opposera pas à son départ en cas de belle offre.