PSG - Mercato : le dernier coup tordu de Leonardo a fuité, un ex du Barça pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Aucun observateur ou presque n’a compris pourquoi le PSG est allé chercher Gianluigi Donnarumma cet été. Certes, le géant italien est pétri de talent et était libre mais le club de la capitale est plus qu’armé au poste de gardien. Notamment avec un Keylor Navas très fiable et prolongé jusqu’en 2024 ? Jérôme Rothen a donné la raison de cette étonnante signature : si Leonardo est allé recruter l’ancien joueur de l’AC Milan… ce serait pour se venger de Navas !

Leonardo voulait se venger de Navas

« Il y a deux ans, il s’est retrouvé face aux joueurs. C’est rare, que tout un vestiaire se mette face au directeur sportif en disant : « tu ne vas pas dans notre sens. Tu ne nous défends pas assez ». Il y a des joueurs qui ont pris la parole et qui ont été assez durs avec lui. À savoir Navas, Cavani à l’époque. Leonardo, il ne dit rien quand il est face à toi. Derrière, la saison s’est terminée et qu’est-ce qu’il s’est passé ? Cavani, dehors parce qu’il avait ramené Icardi. C’est le choix de Leonardo. Et Navas ? Il ne pouvait pas. Ça, c’est des infos, et c’est sûr, a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. Quand tout le monde s’est posé la question : « pourquoi il va chercher Donnarumma ? » Pochettino n’en voulait pas de Donnarumma. Pas par rapport à la qualité du joueur, mais parce qu’il ne voulait pas mettre en difficulté un gardien. Il sait très bien que gérer déjà les stars devant, plus les gardiens, plus les défenseurs avec l’arrivée de Ramos, c’est trop pour lui. Et pourquoi il (Leonardo) le lui a mis dans les pattes, c’est pour dire à Navas qu’il va moins jouer. »

En parallèle de ce dossier, la Cadena Ser explique que le PSG penserait à un certain Ramon Planes pour remplacer Leonardo. « L’ancien secrétaire technique du FC Barcelone a remercié le Valence CF pour son intérêt mais il est en pourparlers avec Newcastle et le PSG, où se trouve son ami Mauricio Pochettino et qui a déjà tenté de l’engager l’été dernier, explique la radio espagnole. L’incertitude économique et de direction de Valence n’a pas aidé à convaincre, et il y a les pourparlers avec Pochettino et avec le PSG qui sont avancés. Dans les prochains jours, Planes pourrait faire partie de la direction parisienne. »

