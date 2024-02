PSG Mercato : le dossier Bernardo Silva bloqué par al-Khelaïfi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Pendant la nuit de vendredi à samedi, le compte X @PSGInside_Actu a publié une quantité impressionnante d'informations transferts concernant le club de la capitale. Il se confirme que le départ de Kylian Mbappé devrait occasionner un grand remue-ménage à tous les niveaux de l'effectif. Et surtout au milieu de terrain, point faible du leader de la Ligue 1 depuis de nombreuses années.

NAK a passé beaucoup de temps à négocier pour Silva l'été dernier

Parmi les pistes évoquées, il y a Bruno Guimaraes (Newcastle), Frenkie De Jong (FC Barcelone), Joshua Kimmich (Bayern Munich) mais aussi Bernardo Silva (Manchester City). Le milieu offensif portugais de 29 ans a été tout proche de s'engager avec le PSG l'été dernier. Et selon le média, cette arrivée avortée aurait laissé des traces. Car non seulement Silva n'est pas venu à Paris mais, en plus, il a prolongé à Manchester City jusqu'en 2026. Nasser al-Khelaïfi, qui a passé beaucoup de temps sur ce dossier, n'aurait pas apprécié de voir ses efforts réduits à néant. Cette rancœur pourrait bloquer toute possibilité de revenir l'ancien Monégasque en Ligue 1...

