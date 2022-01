PSG - Mercato : le dossier Icardi bloqué par une règle de la FIFA

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le dossier est sans fin. Et ne trouvera sans doute pas de solution avant le 31 janvier prochain, lorsque le mercato d'hiver fermera ses portes. On parle ici du dossier Mauro Icardi, l'attaquant dont le PSG aurait aimé se séparer sans faire un quelconque cadeau à un club étranger. Les dirigeants parisiens sont en effet assez clairs : soit il y a transfert, soit il y a échange. Mais pas de prêt sans option d'achat.

Comme tout le monde le sait, la Juventus Turin est sans cesse venue aux renseignements ces dernières semaines. Et selon le spécialiste bien connu du Mercato en Italie, Gianluca Di Marzio de Sky Sport, Paris souhaitait éventuellement obtenir Moise Kean en échange. Ce dernier, passé au PSG il y a quelques mois, ne peut pourtant pas revenir, comme l'explique justement le site culturePSG.

Car l'Italien a déjà joué pour deux équipes différentes cette saison, Everton et la Juventus. Et que comme le stipule l'article 5 du règlement de la FIFA sur le statut et les transferts internationaux des joueurs, un troisième club en si peu de temps est interdit.