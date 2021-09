PSG – Mercato : le dossier Messi à l'Inter Miami déjà relancé dès 2022 ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Messi en MLS dès l’année prochaine ? C’est la rumeur folle qu’a lancé son ancien coéquipier en sélection, Gonzalo Higuain. L’ancien buteur de Naples et de la Juventus, aujourd’hui à l’Inter Miami en MLS, club d’un certain David Beckham, a affirmé que la franchise de Floride souhaiterait signer Lionel Messi à l’avenir.

« Il a signé pour deux ans avec le PSG... Le club le veut, on verra. » a déclaré Gonzalo Higuain à ESPN. Néanmoins, le contrat de 2 ans signé par Lionel Messi lors de son arrivée au PSG en provenance du FC Barcelone cet été, fait que ce potentiel transfert ne devrait pas se faire au moins avant 2023.

Higuain prêt à faire de la place à Messi ?

De son côté Gonzalo Higuain ne devrait pas recroiser la route de Lionel Messi en Floride. Et pour cause, l’ancien du Real Madrid a affirmé qu’il s’éloignerait du football à la fin de son contrat à l’Inter Miami, soit dès 2022. « Avec l'Inter Miami, j'ai encore une année de contrat, puis je prendrai une année sabbatique, loin du football et de tout » a-t-il également lâché à ESPN. Par conséquent il offrirait à Messi sa place de « Designated Player », (règle d’exception permettant de recruter 3 joueurs en dehors du plafond salarial imposé par la MLS) aujourd’hui occupées par Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi et Rodolfo Pizarro.

#Video ¿Cómo es la vida cotidiana de Gonzalo Higuaín en el Inter Miami? Escuchá la respuesta de Pipita. https://t.co/2dEn02V7GQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 17, 2021