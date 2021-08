PSG – Mercato : le dossier Messi contraint Paris à sacrifier 10 joueurs !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si Lionel Messi (34 ans) n'a pas encore dit oui au PSG, ce n'est plus qu'une question d'heures voire de jours avant que la légende du FC Barcelone ne dise oui à l'offre de QSI. Le sextuple Ballon d'Or devrait s'engager pour deux saisons, plus une année en option, avec un salaire annuel inférieurs à ses anciens émoluments catalans mais atteignant tout de même les 40 M€ annuels (sans prendre en compte sa grosse prime à la signature).

Le PSG cherche à économiser le salaire de Messi avec des départs

Du côté de Doha, on a donc choisi la passion plutôt que de se montrer raisonnable économiquement. Face à des droits TV de Ligue 1 en chute libre et à la pandémie mondiale qui grève les comptes de tous les clubs, Paris n'a cependant pas prévu d'investir à pertes sans réfléchir aux conséquences du fair-play financier. Au contraire, l'arrivée de Lionel Messi se fera avec un équilibrage de compensation au niveau de l'effectif.

Selon le média anglais The Athletic, Leonardo et Nasser-Al Khelaïfi se sont entendus pour compenser le poids de Messi dans sa masse salariale en cherchant des portes de sortie pour au moins dix joueurs de l'effectif. En plus de certains jeunes (Kalimuendo, Pembélé, etc.) sont concernés par le coup de balai à réaliser : Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Rafinha, Layvin Kurzawa, Pablo Sarabia, Danilo Pereira ou même Mauro Icardi et Ander Herrera, qui ont pourtant annoncé leur volonté de rester au club. On suivra avec attention la suite du plan parisien. L'UEFA aussi sans doute...