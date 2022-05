PSG - Mercato : le dossier Milinkovic-Savic cause déjà des remous

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Le PSG veut changer de nombreuse choses cet été au sein du club. Le club de la capitale veut notamment renforcer son effectif et céder plusieurs joueurs indésirables aux yeux de la direction. Pour son entre jeu, le PSG cible le serbe Sergej Milinkovic-Savic. Cependant, son dossier commence déjà à faire des remous.

En effet, le Serbe a souvent été associé à un départ, vers Manchester United notamment, ces derniers temps. Des rumeurs qui font réagir son agent, et ancien parisien, Mateja Kezman : « C’est une super fake news. Je n’ai jamais donné d’interviews ces dernières semaines, certains journalistes sont vraiment incroyables ! Je suis très en colère, c’est un manque de respect envers moi, Sergej et la Lazio. »

🚨🗣 Mateja Kezman, Sergei Milinkovic-Savic's agent, on the Manchester United quotes: "It's fake news. I've haven’t given interviews recently, some journalists are really incredible! I'm very angry, it's a lack of respect towards me, towards Sergej and Lazio." [@_Morik92_] #MUFC pic.twitter.com/ueBD2BA6gj