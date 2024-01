PSG - Mercato : le dossier Mukiele s’embrase, Luis Enrique a un nouveau chouchou !

Luis Enrique a un nouveau chouchou au PSG : Bradley Barcola. À peine arrivé, Le Parisien affirme que le coach espagnol s’est largement impliqué pour convaincre l’ancien Lyonnais de venir à Paris. Leur conversation au début de l’été a même été déterminante dans le choix du joueur. Depuis, l’Espagnol lui a fait de la place. Dans l’entourage de Barcola, on estime que sa marge de progression se situe maintenant dans sa capacité à être plus clinique dans le dernier geste.

En parallèle, Luis Enrique ne serait pas le premier fan de Nordi Mukiele et n’aurait aucun mal à s’en séparer cet hiver. Cela tombe bien puisque Fabrizio Romano annonce que le Bayern Munich envisage d'insister à nouveau avec lui dans les prochains jours alors que les négociations se poursuivent. D'autres discussions suivront, c'est au PSG de décider. Le club bavarois veut Mukiele comme prochaine cible principale, Tuchel l’a approuvé et l’ancien Montpelliérain a envie de bouger.

