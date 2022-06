PSG - Mercato : le dossier Skriniar débloqué par le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Priorité de Luis Campos, Milan Skriniar fait l'objet d'une cour assidue du PSG. Qui relève chaque semaine un peu plus son offre pour se diriger vers les 75 M€ attendus par l'Inter Milan pour son défenseur central slovaque de 27 ans. Selon le journaliste Hadrien Grenier, le club de la capitale va formuler une proposition de 60 M€ plus des bonus. L'écart avec la somme attendue par les Nerazzurri se réduit...

Preuve que l'Inter est bien ouvert à la possibilité de céder son joueur et ne se contente pas de fixer un prix toujours plus élevé pour frustrer le PSG, l'émission espagnole El Chiringuito nous apprend que ses dirigeants sont déjà en quête d'un remplaçant pour Skriniar. Et qu'ils lorgneraient le défenseur central du Real Madrid Nacho Fernandez (32 ans) qui, non content de jouer les utilités derrière les inamovibles David Alaba et Eder Militao, pourrait rétrograder dans la hiérarchie des arrières après l'arrivée d'Antonio Rüdiger. La Roma songerait également à lui...

👉"NACHO tiene ofertas de Inter y Roma".



⚪️¡Atento a la #ExclusInda en #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/BBahm8PmRO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 20, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur