PSG - Mercato : le FC Barcelone pourrait faciliter le départ de Neymar

Christophe Galtier l'a annoncé hier en conférence de presse : Neymar ne pourra pas prendre part au 8e de finale retour de Champions League contre le Bayern Munich mercredi prochain. Et beaucoup pensent qu'il s'agit d'une bonne chose puisque le PSG s'est réveillé après sa sortie contre Lille (4-3) avant d'aller cartonner l'OM au Vélodrome (3-0) en son absence. C'est dire à quel niveau très bas est tombé le pourtant très talentueux Brésilien. Pour avoir fait le choix de l'argent en 2017, sa carrière s'est enfoncé dans un tunnel censé durer jusqu'en 2025. Sauf que les dirigeants parisiens auraient décidé d'arrêter les frais et de le transférer cet été.

Mais veut encore de lui et qui peut s'offrir ses services ? C'est la question que s'est posée le site Goal, listant plus d'une dizaine de prétendants. Dans le Top 3, on trouve Chelsea à la 1ère place, ce que l'on sait déjà, et un championnat de la péninsule arabique, ce dont on se doutait. Mais à la 3e place, surprise, on trouve Manchester City ! Goal pense qu'un départ de Bernardo Silva et/ou Ilkay Gündogan cet été pourrait inciter Guardiola à frapper fort avec le recrutement de Neymar. Et qui lorgne le Portugais et l'Allemand ? Le FC Barcelone ! Si le club catalan a les fonds nécessaires pour recruter l'un des deux joueurs cet été, il pourrait donc ôter une belle épine du pied au PSG !