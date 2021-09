PSG - Mercato : le FC Barcelone prêt à se venger de Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Le Barça prêt à « chipper » Kessié au PSG ? Alors que les dirigeants parisiens ont réalisé des coups de maitre durant ce mercato en attirant Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et bien évidemment Lionel Messi sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert, le PSG pourrait rééditer la chose l’année prochaine même si le Barça pourrait venir jouer les trouble-fête.

Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, les deux clubs pourraient bientôt batailler pour tenter de récupérer Franck Kessié, qui arrive en fin de contrat au Milan AC l’été prochain. Et pour cause, le FC Barcelone en pleine crise financière aurait fait le choix de se rabattre sur des profils moins chers ou libres, ce à quoi correspond Kessié. Cependant, le média espagnol Todo Fichajes assure de son côté que l’Ivoirien aurait d’ores et déjà donné son accord au PSG pour rejoindre la capitale. Affaire à suivre, mais le Barça pourrait venir se venger de la perte de Lionel Messi.

🚨📞 Tra le squadre interessate a Franck #Kessie c'è anche il #Barcelona. I 🔵🔴, che da tempo seguono il centrocampista del #Milan, stanno monitorando con attenzione la situazione rinnovo con i 🔴⚫, pronti a corteggiare l'🇨🇮 in caso di addio a 0.🐓⚽ #Calciomercato #Transfers https://t.co/I9tjV9mHzw — Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 10, 2021