PSG – Mercato : le FC Barcelone prie pour l'échec du deal Mbappé au Real Madrid

S'il y a bien un club qui ne souhaite pas voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, c'est bien le FC Barcelone. En effet, à l'instar de Ronald Koeman, frustré que la Barça ne puisse recruter du fait de sa situation économique, les fans blaugranas vivraient très mal de voir que les Merengue recrutent l'un des joueurs les plus prometteurs de la planète l'année où Lionel Messi file justement au PSG.

Avec Messi au PSG, le Barça pense offrir Mbappé au Real

Dans un billet d'opinion intitulé « Mauvaise négociation si Messi profite au Real Madrid pour Mbappé », l'éditorialiste argentin de Sport José Maria Casanovas résume une pensée largement répendue en Catalogne : « Madrid est sur le point de réaliser le coup de l'été. Il ne s'agit pas de se comparer à qui que ce soit, mais il peut y avoir un contraste brutal avec le principal rival. Un de ces coups d'effet émotionnels qui déplaisent au barcelonais. Il serait difficile pour Madrid de signer Mbappé un mois après que Messi ait quitté le Barça par surprise (…) Le Barça ne peut pas être blâmé pour l'arrivée de Mbappé à Madrid, mais il est clair que si Messi avait continué au Camp Nou, cette carambole n'aurait pas eu lieu », écrit-il.

Déprimé de ne pas voir le FC Barcelone peser dans la même cours, le plumitif espère comme beaucoup de Barcelonais voir Paris résister jusqu'au bout et le deal capoter. D'autant que le Barça a encore beaucoup à perdre de l'effet boule-de-neige d'un départ de Mbappé à Madrid avec la possible fuite dans la foulée d'Haaland à Paris. « Maintenant, Raiola tente de placer son diamant à l'état brut au PSG en remplacement de Mbappé (…) L'attaquant norvégien finira par jouer là où il paie le plus. Le football européen est entré dans une dynamique où la puissance financière dicte sa loi avec des fonds d'investissement qui rôdent. Le Barça rêvait de signer Haaland mais il doit se contenter de Braithwaite. La direction sportive ne commande pas, l'argent commande ».