PSG - Mercato : le festival de Mbappé avec l'équipe de France fait chavirer le Real Madrid

Il est très drôle de suivre l'évolution de l'image de Kylian Mbappé en Espagne. Jusqu'en mai, il était le futur numéro un mondial que le Real Madrid se devait d'acheter. Après sa prolongation au PSG, il n'était qu'un mercenaire courant plus vite que les autres. Depuis, il est un enfant gâté qui ne sait pas ce qu'il veut mais puisqu'il a choisi Paris, qu'il y reste. Mais après l'Australie (4-1) mardi et le Danemark (2-1) hier, il est redevenu ce futur numéro un mondial au talent monstrueux. Et les Espagnols se disent à nouveau que le Real Madrid ferait mieux de mettre un mouchoir sur son orgueil et de profiter de sa brouille avec le PSG pour le recruter.

Dès le coup de sifflet final du match contre le Danemark, un journaliste d'El Chiringuito écrivait sur Twitter : "Qui peut se passer d'un talent pareil même s'il a de la rancœur contre lui ?". Et comme par magie, dans la foulée, les sites pro-Real Madrid ont relancé les spéculations autour d'une arrivée en fin de saison. Assurant que Mbappé était toujours fâché contre le PSG et qu'il croyait toujours en son rêve de porter le maillot merengue. Le calme n'aura duré que six mois. Le serpent de mer d'une arrivée de l'attaquant du côté du Bernabeu est de retour !

🚨🌕| Kylian Mbappé still hasn't given up on his dream to join Real Madrid one day. He is still very upset at PSG and could reignite his desire to leave in 2023, although he's currently focused on the #WorldCup2022. @agrandesso #rmalive pic.twitter.com/qTVXTL3IWD