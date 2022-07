PSG - Mercato : le feuilleton Neymar rebondit, Guardiola intervient

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'était hier, avec une énième rumeur mercato. Cette fois lancée par nos confrères du Parisien, le quotidien régional. Le PSG avait décidé, paraît-il, de proposer au club anglais de Manchester City les services de Neymar en l'incluant dans un échange avec un joueur de City dont le nom n'est jamais sorti.

Problème, Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, actuellement aux Etats-Unis avec sa formation dans le cadre de la préparation estivale, a aussitôt démenti l'information.

"Ce n’est pas vrai et cette information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs."

La suite dans le prochains jours...