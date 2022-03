PSG - Mercato : le fiasco Sergio Ramos pourrait profiter... au Bayern Munich !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Si Lionel Messi et Neymar ont été choqués par le traitement que leur a réservé le Parc des Princes dimanche contre Bordeaux (3-0), Sergio Ramos aurait certainement eu droit à bien pire s'il avait été sur le terrain. Mais comme trop souvent depuis son arrivée dans la capitale l'été dernier, le défenseur central espagnol était en tribunes car blessé. Douze millions d'euros de salaire pour cinq matches, ça fait cher le fiasco. Surtout que le passage de Ramos, qui regretterait d'avoir quitté le Real Madrid, pourrait avoir un dommage collatéral.

En effet, Bild annonce ce mardi que le Bayern Munich suivrait le défenseur central parisien El Chadaille Bitshiabu (16 ans). Et le Titi ne serait pas insensible à cet intérêt, déçu qu'il est par son temps de jeu alors que les dirigeants lui avaient promis qu'il serait plus conséquent au moment de la signature de son premier contrat professionnel. Mais entre Marquinhos, Presnel Kimpembé et, donc, Sergio Ramos, même s'il a peu joué, son horizon s'est bouché. D'où la volonté, légitime, d'aller voir ailleurs cet été. A moins que le PSG ne fasse un choix fort cet été en montrant le chemin de la sortie à Ramos...

🚨 | Le Bayern Munich est "très intéressé" par El Chadaille Bitshiabu 🇫🇷



👀 Le joueur n'est pas ciblé comme un renfort immédiat mais comme un projet pour l'avenir



📲 @altobelli13 - @SPORTBILD Via @iMiaSanMia #PSG pic.twitter.com/sMvb7qsm5y — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 15, 2022