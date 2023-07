PSG - Mercato : le futur club de Simons en cas de prêt et la date de sa décision sont connus

La décision a surpris beaucoup de monde aux Pays-Bas mais Xavi Simons est bien de retour au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 20 ans avait la mainmise totale sur son avenir et il a décidé de retourner chez les champions de France. Pour autant, il n'est pas certain qu'il y joue lors de la saison 2023-24. Tout dépendra de l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé. Si les deux stars s'en vont, ils restera à Paris, où il sait qu'il aura du temps de jeu. Mais si elles restent, alors il sera prêté pour une saison.

Fabrizio Romano nous en dit plus sur ce prêt. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts, c'est au RB Leipzig que Simons devrait être prêté. Le club allemand est qualifié pour la prochaine Champions League et évolue dans l'un des meilleurs championnats du monde. Idéal pour sa progression. Il s'agira d'un prêt sec, sans option d'achat. Et, toujours selon Romano, la décision finale concernant l'avenir de Xavi Simons devrait être prise d'ici mardi. Est-ce à dire que l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé sera décanté dans deux jours ?

Le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24

More on the exclusive news about Xavi Simons and RB Leipzig. ⚪️🔴✨



In case this happens (decision will be by Tuesday, as reported), the only way is a straight loan from PSG.



NO buy option. No chance.



One year loan then back to Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/CDYrsGpdj3