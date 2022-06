PSG - Mercato : le grand rival du Qatar prêt à donner un coup de main pour exfiltrer un joueur ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Parmi les joueurs à qui il doit trouver un nouveau point de chute, Antero Henrique ne devrait pas avoir trop de problèmes avec Alphonse Areola. En effet, le gardien de but de 29 ans sort d'une belle saison à West Ham qui fait que plusieurs clubs de Premier League souhaitent le recruter. Il y a les Hammers, bien sûr, mais également Fulham, où il a joué en 2020-22, et aussi... Newcastle ! Cet intérêt des Magpies, révélé par RMC, est une surprise dans la mesure où leur nouveau propriétaire est un fonds saoudien et on sait que les relations entre ce pays et le Qatar ont longtemps été très froides.

Cela va mieux depuis quelques mois, la hache de guerre a été enterrée mais la rivalité est toujours présente. Il ne faudra donc pas s'attendre à ce que Newcastle fasse une proposition hors marché pour Areola afin d'aider le PSG à remplir ses caisses. Ce serait même plutôt le contraire. Mais la bonne nouvelle est là : Alphonse Areola ne manque pas d'offres et il devrait donc quitter définitivement son club formateur dans les prochaines semaines. Une indemnité de 12 M€ est attendue par le club de la capitale.

Pour résumer Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Alphonse Areola est invité au départ. West Ham, où il a été prêté, le courtise, de même que Fulham et désormais Newcastle, désormais détenu par un fonds saoudien. Soit le grand rival régional du Qatar, propriétaire du club parisien.

Raphaël Nouet

Rédacteur