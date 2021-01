PSG - Mercato : le gros coup de Mauricio Pochettino serait imminent !

Pas encore officiel, loin de là. Mais plus le mercato hivernal approche de sa fermeture, plus les rumeurs s'intensifient. Et celle qui concerne Dele Alli, le milieu de terrain de Tottenham, au PSG n'est pas la moins importante du moment. Bien au contraire.

Ainsi, et c'est une information d'un journaliste de Sky Italia, le club de la capitale et les dirigeants des Spurs seraient proches d'un accord. Le milieu offensif anglais serait prêté sans option d'achat. Seul souci, et non des moindres, José Mourinho ne donnerait pas son feu vert à la transaction tant qu'il n'aura pas déniché de remplaçant.

En attendant, le joueur pousserait pour venir et Pochettino, à l'origine de ce transfert, en ferait de même avec ses dirigeants.

PSG are pushing to sign Dele Alli and the player wants to go, as reported two weeks ago.



More: talks are now advanced, deal almost ‘ready’ on loan until the end of the season [NO buy option].



...but Tottenham are refusing to let Dele go until they find a replacement. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #THFC https://t.co/ufdHfTb5Qt