PSG - Mercato : le LOSC a enfumé Luis Campos, Lille et le RC Lens s’en frotte les mains !

736. C’est le nombre de minutes jouées par Renato Sanches sous le maillot du PG depuis son arrivée en provenance du LOSC l’été dernier. La soirée de samedi à Nice (2-0), ponctuée par une nouvelle sortie prématurée (10e) en raison d’une blessure aux adducteurs, résume la fragilité récurrente d’un joueur déjà absent 16 matches cette saison et son incapacité à enchaîner. Selon L’Équipe, le recrutement du virevoltant Portugais (25 ans) qui restait déjà sur deux saisons hachées par les blessures avait interrogé en interne. « Le montant déboursé – 15 M€ – pour un élément que l’on savait fragile, avait même fait sourire au LOSC, dans un club conscient de l’instabilité musculaire du milieu », ajoute le quotidien sportif. Surtout que nos confrères révèlent que le PSG avait recruté Sanches au détriment notamment du Lensois Seko Fofana jugé trop cher ! Et maintenant, quel avenir ? Luis Campos est décidé, sur beaucoup de dossiers, à trancher dans le vif : pas sûr, donc, que Paris s’accroche beaucoup pour garder le milieu portugais, qui n’a pas joué un match dans son intégralité depuis le 21 mai 2022... Voici la une du journal L'Équipe du mardi 11 avril 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/Bkl5FdsjQD — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 11, 2023

Pour résumer Recruté au Paris Saint-Germain au cours du dernier mercato estival, au détriment du crack du RC Lens Seko Fofana, jugé trop cher, Renato Sanches (25 ans) n'en finit plus de pointer à l'infirmerie. Le LOSC ricane bien à distance.

Bastien Aubert

Rédacteur

