PSG Mercato : le meilleur ami de Mbappé dans ses valises au Real Madrid ?

Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Coup de tonnerre au PSG ! Dans son édition du jour, Marca affirme que Kylian Mbappé a déjà signé son contrat au Real Madrid. Celui-ci porterait sur cinq ans avec un salaire compris entre 15 et 20 millions net par an, sans compter les bonus et la prime à la signature. Au total, le crack du PSG devrait percevoir pas loin de 50 millions d’euros dans la capitale espagnole... où Achraf Hakimi pourrait le rejoindre.

City et le Real attentifs à Hakimi

Selon Sports Zone, l’international marocain souhaite toujours quitter le PSG et le Real Madrid et Manchester City sont attentifs à sa situation. Pour l’heure, le club espagnol planifie un recrutement au poste de latéral droit plutôt pour l’été 2025 tandis que Paris espère encore le prolonger et ne veut pas le vendre.

