PSG - Mercato : le meilleur joueur de l’Euro arrive dans quelques heures, l’émir du Qatar jubile

Ceux qui pensent toujours que le PSG a réalisé une mauvaise opération en recrutant Gianluigi Donnarumma au mercato doivent se rendre à l’évidence : il incarne le futur. À seulement 22 ans, le gardien de l’Italie vient d'être élu meilleur joueur de l’Euro en étant le héros de la séance de tirs au but de la finale remportée hier contre l'Angleterre (1-1, 3 tab 2) à Wembley.

Par ailleurs, son compatriote Leonardo Bonucci a été élu meilleur joueur de la finale, après avoir notamment égalisé en seconde période de près. Au sujet de Donnarumma, il devrait poser le pied à Paris dans les prochaines heures afin d’être officialisé au PSG. Tout est bouclé pour cette annonce.

« Donnarumma est un agent lire pour quelques heures encore... assure Fabrizio Romano de Sky Italia. Le PSG annoncera bientôt son arrivée jusqu’en juin 2026. Fait et signé. Belle affaire. » L'émir du Qatar peut se frotter les mains.

Gianluigi Donnarumma. Born in 1999. Official best player of the tournament at Euro2020, unreal talent and goalkeeper. 🧤🇮🇹



He’s a free agent (!) for some hours more... then Paris Saint-Germain will announce Donnarumma as new signing until June 2026. Done and signed.



Bargain. 🇫🇷 pic.twitter.com/fK46Y6OD4K