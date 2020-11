PSG - Mercato : le mirage Pogba fait sa réapparition !

Cela fait déjà plusieurs années que le nom de Paul Pogba figure sur les tablettes du PSG. Natif de la banlieue parisienne, le Poulpe, star mondiale, possède l'aura pour évoluer au sein de l'effectif criblé de vedettes monté par les Qataris. Mais lorsqu'il a quitté la Juventus Turin en 2016, le champion du monde a opté pour un retour à Manchester United. Un come back qu'il regrette amèrement…

Raiola est dans les petits papiers des Qataris

Cela fait déjà deux ans que Pogba veut quitter MU. Sa destination prioritaire est le Real Madrid. Zinédine Zidane est fan de lui, Florentino Pérez un peu moins. Le fait que le Français soit l'une des figures de proue d'Adidas, équipementier des Merengue, jouait en sa faveur. Mais jusqu'à présent, le Real n'a pas réussi à convaincre les Red Devils de lâcher leur joueur. Et l'été prochain, ils devraient mettre toutes leurs billes sur Kylian Mbappé…

La problématique est à peu près la même pour la Juventus Turin, qui ne dirait pas non à un retour du milieu mais qui n'aura pas les fonds. Ce qui offre donc une chance au PSG. Selon le compte Twitter The Transfer Exchange Show, l'agent de Pogba serait en contacts avec la direction parisienne. On veut bien le croire puisque l'agent en question se nomme Mino Raiola et qu'il est plutôt bien vu des Qataris. Et Paris pourrait avoir des fonds l'été prochain s'il vend Mbappé au Real. 2021 sera-t-elle la bonne année pour Pogba et le PSG ?