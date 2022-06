PSG - Mercato : le nouveau coach arrive, 35 millions d'euros pour cette recrue !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Ce sera une déflagration. Et que sorte, ou pas, le nom de Zinédine Zidane. Le PSG, ainsi que le petit monde du foot français, attend son nouvel entraîneur et l'information ne manquera pas de provoquer des secousses médiatiques. En attendant l'élu, le mercato, des joueurs, se nourrit lui de rumeurs plus ou moins avérées.

Dernière en date, celle qui renvoie à Gianluca Scamacca, le buteur de l'équipe italienne de Sassuolo. Selon les informations de Sky Sport, le nouveau patron du sportif parisien, Luis Campos, aurait contacté Sassuolo pour un transfert. Attention, il y aurait encore un écart trop important entre la proposition du PSG, 35 millions d'euros, et ce qu'attend le club italien, à savoir quinze de plus.

Gianluca Scamacca, ce sont pas moins de 16 buts en Série A la saison passée. A suivre, donc...

Pour résumer Le mercato du PSG, qui souffre déjà d'innombrables rumeurs, va nécessairement s'accélérer avec la nomination, dans les jours qui viennent, d'un nouvel entraîneur. Ainsi que de certaines recrues, dont une évoluerait en Italie.

Benjamin Danet

Rédacteur