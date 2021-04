PSG - Mercato : le nouveau héros de Pochettino a 3 pistes chaudes

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Un triplé hier soir pour permettre au PSG d'écraser Angers en quarts de finale de la Coupe de France, un but au bout du temps additionnel dimanche pour permettre à son équipe de recoller au LOSC en tête du championnat : Mauro Icardi a vécu trois jours magnifiques, qui tranchent avec son expérience parisienne, plutôt décevante jusque-là. Mais cette réussite tardive ne devrait pas changer la donne : l'Argentin souhaite partir pour retrouver le Calcio.

Dans la Botte, il ne retrouvera pas l'Inter Milan, où il a joué de 2013 à 2020 mais où les supporters ne veulent plus entendre parler de lui. Ils pourraient carrément le haïr s'il venait à signer chez l'ennemi juré, la Juventus Turin. Des contacts avaient déjà existé entre les deux parties avant que l'Inter ne décide de prêter son joueur au PSG en 2019. Mais la Juve, en quête d'un buteur prolifique, est toujours intéressée même si elle lorgne également Arkadiusz Milik (OM/Napoli) et Moïse Kean (PSG/Everton).

Les deux autres clubs intéressés sont l'AS Roma et le Napoli. Les Parténopéens voulaient aussi se faire prêter Icardi en 2019, mais l'Inter avait refusé de renforcer un rival pour les places en Champions League. Cependant, même si le SSCN a la cote chez les Argentins depuis le passage de Diego Maradona, pas sûr que l'image de la ville n'attire Wanda Nara. Rome, c'est une autre histoire. Les Giallorossi sont en reconstruction, donc loin des standards d'Icardi…

Mauro Icardi bags hat trick as a Neymar strike and own goal help PSG smash FIVE past Angers https://t.co/6qV6ylQd2f