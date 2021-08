PSG - Mercato : le numéro de Messi serait connu !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain n'est plus qu'une question d'heures. Libre comme l'air depuis son départ du FC Barcelone, la star argentine est attendu ce mardi à Paris pour signer un contrat de trois saisons dont une en option en faveur du club de la capitale.

Au PSG, Lionel Messi devrait porter le numéro 30, selon les informations de la journaliste argentine, Veronica Brunati. Le sextuple Ballon d'Or ne portera donc pas le numéro 10, qu'il arborait depuis plusieurs années avec le club blaugrana. Pourtant, son ami Neymar lui avait proposé de lui laisser ce numéro.

Lionel #Messi total agreement with PSG: two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season. He will be in Paris in the next hours. His flight in El Prat is prepared. Medical review will be done today. He will wear the "30" t-shirt.