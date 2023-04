PSG - Mercato : le pire ennemi de Mbappé et Ramos à Paris cet été ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Onze. C’est le nombre de joueurs prêtés cette saison qui doivent revenir au PSG cet été ! Si la situation des uns et des autres sera étudiée de très près et diffèrera dans l’esprit des décideurs parisiens, un cas pourrait déjà perturber le vestiaire : Leandro Paredes. Prêté à la Juventus Turin, le champion du monde n’a pas convaincu malgré des débuts encourageants. Max Allegri n’en veut plus et L’Équipe assure qu’il « n’est clairement plus le bienvenu dans le vestiaire parisien. »