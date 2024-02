PSG Mercato : le plan B à Osimhen dévoilé

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG cible en priorité l'avant-centre de Naples, Victor Osimhen, passé par le LOSC lors de la saison 2019-2020. L'international nigérian est intéressé par le projet parisien à en croire les informations du journaliste de L'Équipe, Loïc Tanzi.

Naples est ouvert à un départ mais le PSG va devoir casser sa tirelire puisque le joueur a une clause libératoire de 130 millions d'euros. Et selon Ekrem Konur, le plan B se nomme Lautaro Martinez, l'Argentin de l'Inter Milan.

💣💥❗🇦🇷 #PSG 🔵 #ForzaInter❗

Paris Saint-Germain could join the race to sign Lautaro Martínez if Victor Osimhen fails in his transfer. https://t.co/F8fIScTefk pic.twitter.com/yuhFc4kASW