PSG - Mercato : le plan de Mbappé fonctionne, Messi regrette des départs...

Il paraît que l'une des conditions imposées par Kylian Mbappé pour prolonger était de dissoudre le clan des hispanophones. L'an dernier, celui-ci avait un peu trop fait bande à part au sein du vestiaire du PSG. Que ce soit avéré ou pas, force est de constater qu'Angel Di Maria n'a pas été conservé, que Leandro Paredes et Ander Herrera ont été prêtés respectivement à la Juventus et à l'Athletic Bilbao. Lionel Messi, particulièrement visé par la volonté de son coéquipier de faire exploser les clans, a publié un message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au partant.

« Beaucoup de succès dans ton nouveau défi, Leandro Paredes. C'était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera. J'ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m'as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga. » Pas sûr toutefois que Mauro Icardi ait droit à un tel message s'il finit par quitter le club...