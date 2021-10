PSG - Mercato : le plus grand fan de Messi lié au transfert de CR7 !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après avoir quitté Manchester United à l'été 2009 pour rejoindre le Real Madrid puis la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a fait son retour chez les Red Devils cet été. Dans le podcast de Match Of The Day, l'ancienne légende du football anglais, Gary Lineker, qui est un grand fan de Lionel Messi, a révélé que le transfert de CR7 s'était fait dans son jardin.

"Je vais mettre les cartes sur la table. Ed Woodward (vice-président de Manchester United) est un bon ami et il habite juste à côté de chez moi. Il a signé Cristiano Ronaldo quand il était dans mon jardin ! Quand il est rentré chez moi, il était au téléphone avec Jorge Mendes. J’espère ne pas en dire trop."

Cristiano Ronaldo's return transfer to Man Utd was completed in Gary Lineker's gardenhttps://t.co/phv8mwPZpv pic.twitter.com/AKCXaJzSLJ — Mirror Football (@MirrorFootball) October 5, 2021