PSG Mercato : le président de La Liga très confiant pour l'arrivée de Mbappé au Real Madrid

Ce midi, Philippe Diallo, le président de la FFF, s'est exprimé sur le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. "Il a montré qu’il est un grand compétiteur et un grand professionnel. On a cette chance en équipe de France que, quel que soit le club dans lequel il évoluera, il sera avec les Bleus à l’Euro. Et pour l’équipe de France, c’est ce qui m’importe en premier lieu", a-t-il glissé.

"Le pourcentage augmente"

Et cet après-midi, c'est son homologue espagnol de La Liga Javier Tebas qui a donné son ressenti, sur Sky. Javier Tebas (président de la Liga) à propos de l'avenir de Kylian Mbappé : "J'ai dit que c'était environ ? Chaque jour qui passe et que Mbappé ne signe pas le nouveau contrat avec le PSG, le pourcentage augmente". Et à lui d'ajouter... "Je ne connais pas le prix de Mbappé mais si le deal se réalise, c'est que le Real est dans une excellente situation financière." Confiant, donc, Tebas.

