PSG Mercato : le président de Naples envoie Osimhen à Paris, en Angleterre ou au Real Madrid !

Victor Osimhen, qui dispute actuellement la CAN avec le Nigeria, quittera Naples en fin de saison. Aurelio De Laurentiis, l’a annoncé ce vendredi, alors que le Real Madrid, le PSG et la Premier League ciblent l'ancien lillois.

De Laurentiis déjà prêt à faire monter les enchères

Selon lui, Osimhen rejoindra « ou le Real Madrid, ou le Paris SG ou un club anglais », a-t-il expliqué à Calciomercato. Auteur de 26 buts la saison dernière, Osimhem, 25 ans, était finalement resté en Serie A et il a prolongé fin décembre son contrat d’un an, jusqu’en 2026, avec une clause libératoire comprise entre 120 et 130 millions d’euros. Osimhen avait été élu meilleur joueur africain de l’année 2023. "Si Nasser Al-Khelaïfi veut faire une offre autour de 200 millions d'euros... on attend et on voit ce qui se passe", clamait De Laurentiis auprès de Mediaset en juillet dernier...

🎥 #DeLaurentiis show: "Il futuro di #Mourinho non sarà certamente al #Napoli. Addio #Osimhen? Sapevamo che sarebbe andato via: al Real, al PSG o in Inghilterra. #Zielinski? Da noi avrebbe un ingaggio molto più alto rispetto che all’#Inter, ho detto a #Marotta che non si sta… pic.twitter.com/rVHfb3V4T3 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 26, 2024

