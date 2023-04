PSG - Mercato : Tottenham pousse Kane vers Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En effet, le président de Tottenham, Daniel Lévy, ne voudrait pas renforcer la concurrence du big 6 en Premier League, et si son attaquant venait réellement à partir, il privilégierait la piste d’un club étranger. Une aubaine pour le PSG, qui pourrait alors avoir un prix réduit pour la star des Three Lions.

Pour résumer

Le PSG a besoin de renforts en attaque cet été, Luis Campos cherche lui à se débarrasser de Neymar, et Messi n’est pas non plus sur de rester. Alors, pour reconstruire, le PSG cherche un numéro 9, et Harry Kane correspond parfaitement à ce que nécessitent les Parisiens.