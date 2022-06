PSG – Mercato : le président du LOSC refroidit le dossier Sanches !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Luis Campos veut absolument recruter Renato Sanches au PSG lors du mercato estival. Le milieu de terrain portugais arrive en fin de contrat avec le LOSC dans un an et souhaite rejoindre le club de la capitale. Alors qu’un accord aurait été trouvé entre le joueur et Paris, le président du LOSC refroidit le dossier.

Aucune discussions avec le PSG

Présent en conférence de presse, Olivier Létang s’est exprimé : « J’ai vu les nombreuses rumeurs de ces derniers jours. Cependant, je peux vous assurer n’avons aucun contact avec le PSG pour le transfert de Renato Sanches. Le PSG n’a transmis aucune offre mais un autre gros club européen est intéressé et à proposer un montant ».

