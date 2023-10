PSG - Mercato : le pressing de Leipzig pour Xavi Simons continue

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Tout a commencé par une déclaration Max Eberl, directeur sportif du RB Leipzig ayant été viré ces derniers jours : "Xavi Simons a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste avec nous à l'été 2024". Interrogé sur ces propos, le milieu néerlandais a confirmé : "Je me sens déjà chez moi ici. J'apprécie le temps que je passe, j’aime jouer ici. Je veux réussir et marquer le club de mon empreinte. En football, on ne peut rien prévoir".

"On espère garder le plus d’années possible"

Il paraît que Nasser al-Khelaïfi a très mal pris ces propos, appelant Eberl pour lui rappeler que Simons (4 buts et 3 passes décisives en 5 matches de Bundesliga) n'était que prêté et rentrerait au PSG en juin. Mais le pressing du RB Leipzig se poursuit. Ce samedi, c'est au tour du défenseur français Mohamed Simakan de s'y mettre : "Nous on est très contents de l’avoir, Paris n’a pas de bol parce qu’il est exceptionnel, a déclaré le Marseillais à beIN. C’est un petit qui bosse beaucoup et qui sait s’adapter. C’est un joueur qu’on espère garder le plus d’années possible".

