PSG – Mercato : le prix de Mbappé est en chute libre, le Real Madrid se frotte les mains !

PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a mis la pression dans L'Equipe au moment d'évoquer la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, les faits sont là : à un an de la fin de son contrat dans la Capitale, le Champion du Monde est en position de force pour rempiler à ses conditions. Du côté du Real Madrid, la situation est vue d'un très bon œil car le prix d'un Mbappé est aujourd'hui en chute libre sur le marché des transferts.

Longtemps considéré comme le joueur le plus cher du monde du fait de son jeune âge (22 ans) et de la protection que lui offrait son contrat, Kylian Mbappé n'est plus en tête du prestigieux classement de l'Observatoire du football (CIES) qui a publié son classement des 100 joueurs les plus cotés de la planète. Pire, la star du PSG ne s'affiche même plus dans le Top 10.

Mbappé n'est plus que le 12e joueur le plus cher du monde

Aujourd'hui, les trois joueurs les plus chers du Monde évoluent tous à Manchester. Il s'agit de Phil Foden (City, 190 M€), Mason Greenwood (United, 178 M€) et Marcus Rashford (159 M€). Valorisé seulement à 118 M€, Kylian Mbappé n'est plus qu'au 12e rang du classement... Même s'il demeure le premier français.

Si Florentino Perez vient toquer à la porte des négociations cette saison, nul doute que le président du Real Madrid s'appuiera sur cette étude pour formuler une offre. Du côté du PSG, on a donc tout intérêt à trouver rapidement un terrain d'entente avec Mbappé, lequel ne veut pas entendre parler d'un contrat jusqu'en 2025 même si on lui offre un pont d'or pour qu'il l'accepte.