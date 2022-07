PSG – Mercato : le projet Galtier bouleverse les plans de Campos, Icardi complique le dégraissage

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Comme révélé par le Parisien hier, Christophe Galtier a l'intention d'instaurer un 3-5-2 au PSG afin de mieux répondre aux qualités de son effectif. Le Marseillais estime en effet qu'il tirera davantage de son groupe avec des pistons comme Achraf Hakimi et Nuno Mendes ainsi qu'avec le duo Kylian Mbappé – Lionel Messi devant.

Néanmoins, s'il n'a pas la main sur le Mercato, cette décision a une incidence directe sur le travail de Luis Campos. Le quotidien francilien nous apprend en effet que le PSG va chercher deux recrues supplémentaires pour sa ligne arrière en plus de Milan Skriniar (Inter Milan), attendu comme le renfort de haut niveau en défense centrale.

Paris va en effet chercher une doublure à Hakimi à droite de la défense alors que Colin Dagba a été placé sur la liste des transferts et un central de complément pour remplacer les Abdou Diallo et Thilo Kehrer qui ne seront pas retenus.

Reste que le PSG envisage aussi de rentrer de l'argent sur les départs et qu'il n'est pas franchement aidé par ses indésirables dans cette opération dégraissage. Nicolo Schira rapporte en effet que Mauro Icardi a repoussé l'offre de Wolverhampton, ramené par le super agent Jorge Mendes, mandaté par Paris.

