PSG Mercato : le projet post Mbappé s’affine, le plan de Campos révélé !

Kylian Mbappé ayant annoncé son départ du PSG en début de semaine, le club de la Capitale travaille déjà sur l’après. Téléfoot y est allé de ses dernières informations sur le sujet, confirmant certains points.

D’après l’émission de TF1, l’annonce attendue du capitaine de l’équipe de France « n’a pas été vécue comme un drame » mais avance plutôt dans la continuité des choses pour un PSG qui va se délester de son plus gros salaire (72 M€ brut par an) et va pouvoir poursuivre le virage amorcé avec Luis Enrique l’été dernier.

La fin de l’ère des « joueurs de pouvoir »

Disposant d’une véritable force de frappe au Mercato, le PSG va mettre fin à l’ère des « joueurs de pouvoir ». La primeur des investissements ira vers des jeunes joueurs français au potentiel énorme sur le modèle de ce qui a été fait avec Bradley Barcola (OL). Leny Yoro (LOSC) est d’ailleurs une priorité en ce sens. Pour encadrer tout ça, l’idée de faire venir Bernardo Silva (Manchester City) est également toujours dans les tuyaux. Celle de Victor Osimhen (Naples) est également confirmée. Preuve de l’emprise toujours bien présente du tandem Luis Campos – Jorge Mendes sur le plan de construction de Paris.

Les informations de Téléfoot sur le dossier PSG / Kylian Mbappé



- Le trio Al-Khelaïfi-Campos-Enrique travaille déjà sur le prochain mercato et aura une vraie force de frappe pour recruter l'été prochain.



- Le PSG ne veut plus de joueurs de pouvoir comme Neymar, Messi et Mbappé pic.twitter.com/pF65p6RHmZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 18, 2024

