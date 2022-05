PSG - Mercato : le PSG annonce le départ de Di Maria (officiel) !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Angel Di Maria est l’un des joueurs de l’effectif parisien au club depuis le plus de temps. Arrivé à l’été 2015, l’ailier argentin est devenu un joueur très important au fil des années malgré une régularité souvent défaillante. Sous contrat jusqu’en juin prochain, il ne sera plus parisien la saison prochaine.

Dans un communiqué, le club de la capitale annonce son départ, pressenti depuis plusieurs mois : « Le Paris Saint-Germain tient à saluer Angel Di Maria et ses 7 saisons passées sous le maillot rouge et bleu. » peut-on lire dans le communiqué

C’est officiel. Angel Di Maria quittera le #PSG au 30 juin. L’Argentin devrait s’engager avec la Juventus. pic.twitter.com/VCp4qT2BNR — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 20, 2022

Le président Nasser Al-Khelaïfi a confirmé qu’un hommage lui sera rendu demain, lors du match contre Metz : « Je donne rendez-vous à toute la famille PSG, demain au Parc des Princes, pour rendre à Angel Di Maria l’hommage qu’il mérite. »

Adam Duarte

Rédacteur